Героиня рекламы про "сесть на лицо" — о признании Тарасова: Грустно и страшно

Залина отмечает, что против этой "чудовищной логики: бьёт — значит не любит" и борются феминистки.

Фемактивистка Залина Маршенкулова присоединилась к критике в адрес футболиста Дмитрия Тарасова, который признался в готовности "дать леща" женщине. Автор телеграм-канала "Женская власть" с сожалением отметила, что спортсмен не одинок в этом своём мнении.

— Тарасов — частный случай одной огромной проблемы. В России каждая четвёртая женщина страдает от домашнего насилия. Очень грустно и страшно. В таком вот патриархальном обществе мы живём, где до сих пор считают, что женщин и детей бить можно, а борьбу с домашним насилием различные общественные организации называют "борьбой с семейными ценностями", — заявила она Лайфу.

Против этой "чудовищной логики: бьёт — значит не любит" борются феминистки, говорит Залина. Данное движение, как отметила героиня скандальной рекламы Reebok, призвало учить общество воспринимать женщину равноценной мужчине.

Признание Тарасова вызвало волну гнева в его адрес. Некоторые даже предположили, что футболист свою идеологию практиковал. Они заподозрили, что Ольга Бузова намекала именно на него, когда жаловалась на домашнее насилие.