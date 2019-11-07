Стала известна цена билета на поезд из Москвы и Петербурга в Крым

Стоимость путешествия в купе эконом-класса составит порядка 3 тысяч рублей, а в СВ – в три раза дороже.

Стоимость самого дешевого билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "360" со ссылкой на перевозчика. Выполнять перевозки будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Отметим, что продажа билетов должна начаться уже через несколько часов, правда сайт компании-перевозчика "Гранд-сервис-экспресс" уже сейчас не выдерживает наплыва посетителей. Его главная страница "легла", выдав ошибку "502".

Ранее стало известно, что первый поезд "Санкт-Петербург — Севастополь" отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет в свой первый рейс поезд "Москва — Симферополь".