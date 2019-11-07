Итальянский военный вертолёт рухнул на эсминец при посадке

Он выполнял тренировочный полёт в тёмное время суток. Никто из членов экипажа не пострадал.

Итальянский многоцелевой вертолёт AgustaWestland SH.101 Merlin разбился при жёсткой посадке на борт эсминца Caio Duillio, сообщает издание Cittadellaspezia.

ЧП произошло, когда вертолёт в тёмное время суток выполнял тренировочный полёт. При посадке он завалился на бок, из-за чего разрушился несущий винт. Благодаря действиям экипажа эсминца пожара удалось избежать.

В вертолёте находились шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в Колумбии шесть человек погибли при крушении военного вертолёта.