Итальянский военный вертолёт рухнул на эсминец при посадке

Итальянский многоцелевой вертолёт AgustaWestland SH.101 Merlin разбился при жёсткой посадке на борт эсминца Caio Duillio, сообщает издание Cittadellaspezia.
ЧП произошло, когда вертолёт в тёмное время суток выполнял тренировочный полёт. При посадке он завалился на бок, из-за чего разрушился несущий винт. Благодаря действиям экипажа эсминца пожара удалось избежать.
В вертолёте находились шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что в Колумбии шесть человек погибли при крушении военного вертолёта.
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