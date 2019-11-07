Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить с поста: Пусть заткнутся!

Салиховская считает, что коллега устроил против неё кампанию, чтобы "расчистить себе дорогу".

Председатель Комитета солдатских матерей (КСМ) Флера Салиховская назвала нелегитимным отстранение её от должности и отказалась уходить. Она возмущена, что замглавы КСМ Андрей Курочкин собрал правление за её спиной.

— 2 ноября я была в Евпатории на лечении, они всё это состряпали без меня, а меня уже поставили перед фактом. На конференцию они меня не пригласили. Но правления без председателя не бывает. Оно не может быть легитимным. В переизбрании участвовали люди, которые не являются даже региональными представителями... Курочкин пусть заткнётся! — заявила она в эфире НСН.

Салиховская считает, что коллега "решил расчистить себе дорогу". Она подчеркнула, что как была председателем, так им и останется, таким же образом она остаётся членом Общественного совета при Министерстве обороны. Глава комитета добавила, что не собирается подписывать никаких документов о сложении полномочий.

Как писал Лайф, члены комитета решили отстранить Салиховскую от должности после слов о том, что срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев отнюдь не из-за дедовщины и пережитых в воинской части издевательств, а из-за... компьютерных игр.