В США умер актёр из сериалов "Стартрек" и "Коломбо"

По словам родственников артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В возрасте 88 лет в своём доме в Лос-Анджелесе скончался американский актёр Уильям Уинтерсоул, известный по ролям в популярных телесериалах "Коломбо", "Миссия невыполнима", "Стартрек". Как сообщает портал Deadline со ссылкой на дочь артиста, последние годы Уинтерсоул испытывал проблемы со здоровьем из-за онкологического заболевания.

Отметим, Уильям Уинтерсоул начал профессиональную актёрскую карьеру в 1960-х, когда ему было уже около 30 лет. Популярность к нему пришла после участия в съёмках многочисленных американских телесериалов в формате "мыльной оперы": "Главный госпиталь", "Я мечтаю о Джинни", "Коджак", "Маленький домик в прериях" и других.

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