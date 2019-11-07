Москвичка накопила штрафов за парковку на 270 тысяч и осталась без машины

Если в течение 60 дней автоледи не выплатит задолженность, она может окончательно потерять свой Nissan Juke.

Москвичку разлучили с любимой иномаркой за то, что она накопила штрафов за парковку на 270 тысяч рублей. "Московский паркинг" вместе с приставами эвакуировал автомобиль должницы на спецстоянку.

— 7 ноября в ходе совместного рейда судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Juke, принадлежащий неплательщице, у которой имеются неоплаченные штрафы на 270 тысяч рублей, — сообщает "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Забрать арестованную машину автоледи сможет только после оплаты всех штрафов. Nissan Juke будет дожидаться её на специализированной стоянке в течение 60 дней. Если в течение этого срока она не выплатит долг, на неё могут наложить ещё один административный штраф. Более того, машину неплательщицы могут выставить на продажу, чтобы погасить её долг.

Ранее Лайф писал о москвичке, у которой накопились десятки штрафов почти на полмиллиона рублей за парковку у дома, несмотря на оплаченное резидентное разрешение.