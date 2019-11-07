Жену скандального кировского судьи-водителя лишили прав за пьяное вождение

Понесёт ли сам Марат Чепурных какое-либо наказание, решит завтра квалификационная коллегия судей.

История кировского судьи Марата Чепурных, которого активисты обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, получила продолжение. Мировой суд Октябрьского района приговорил к штрафу за пьяное вождение супругу служителя Фемиды.

На заседание Эльвира Чепурных не явилась. Её интересы представлял адвокат Антон Долгих. Утверждение активистов о том, что 7 октября за рулём иномарки пьяным находился Марат, а не Эльвира, развалили показания инспектора ГИБДД. Он заявил, что не видел, кто выходил из-за руля. В итоге Эльвира признала вину за собой. Суд приговорил её к штрафу в 30 тысяч рублей. Кроме того, она лишена водительских прав на полтора года.

Судьбу Марата Чепурных решит завтра, 8 ноября, квалификационная коллегия судей.

Как ранее сообщал Лайф, по словам активистов "Ночного патруля", Чепурных выпил на своей свадьбе, а затем сел в таком виде за руль. Когда же машину остановили инспекторы ДПС, на водительское сиденье с пассажирского пересела его новоиспечённая супруга. После этого вопросы появились уже к полицейским. Из заподозрили в неправомерных действиях при оформлении ДТП.