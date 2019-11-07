В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся

В Сочи мужчина на BMW пробил ограждение аэропорта. Водитель при ДТП не пострадал, бросив машину, он скрылся. Авария произошла на улице Авиационной Адлерского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На повороте он снёс металлический забор и вылетел на территорию воздушной гавани.
В аэропорту Сочи отметили, что служба безопасности передаст брошенный автомобиль марки BMW в полицию.
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