В Сочи водитель BMW протаранил ограждение аэропорта и скрылся

Автомобилист не справился с управлением на закруглении дороги и резко вылетел на территорию воздушной гавани.

В Сочи мужчина на BMW пробил ограждение аэропорта. Водитель при ДТП не пострадал, бросив машину, он скрылся. Авария произошла на улице Авиационной Адлерского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На повороте он снёс металлический забор и вылетел на территорию воздушной гавани.

В аэропорту Сочи отметили, что служба безопасности передаст брошенный автомобиль марки BMW в полицию.

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