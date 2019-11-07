В Ростове пожарные навестили незрячего сироту, звонившего в МЧС от одиночества

12-летний Максим регулярно по телефону желал медикам, полицейским и спасателям доброго утра и хорошего дня.

Пожарные из Ростова-на-Дону навестили незрячего мальчика, оставшегося без родителей и гостившего у бабушки. Он регулярно звонил в экстренные службы региона от одиночества. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

12-летний Максим — инвалид по зрению. Мальчик учится в интернате в Московской области, а на каникулах гостит у бабушки в Ростове-на-Дону.

— В гостях у бабушки ребёнок изобрёл своеобразный способ общения с миром: когда мальчишке становится скучно и одиноко, он звонит по телефонам экстренных служб скорой, пожарной, полиции и просто желает доброго утра и хорошего дня, — рассказали в пресс-службе.

В один из дней мальчик позвонил по номеру 01. Диспетчер службы разговорила мальчика и сумела узнать его адрес.

— Екатерина сразу поняла, что ребёнку одиноко и очень нужна поддержка старших, — уточнили в МЧС.

Пожарные решили навестить Максима, чтобы познакомиться с ним и, возможно, чем-то помочь. Увидев на пороге сотрудников экстренных служб, бабушка мальчика испугалась, однако они объяснили женщине, что приехали с добрыми намерениями.

— Огнеборцы пообщались с мальчиком и объяснили, что пожарная охрана — служба экстренная и занимать телефонную линию нельзя, потому что в этот момент кому-то может быть очень нужна помощь, — уточнили в ведомстве.

Затем гости вышли с мальчиком на улицу, где Максим залез в пожарный автомобиль.

Как рассказал старший пожарный 10-й пожарно-спасательной части Антон Осадчик, после этого мальчик повеселел, пообещал больше не отвлекать спасателей и всегда слушать бабушку.