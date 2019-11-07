Украинский шоумен: Даже подумать не мог, что по Киеву будут ходить фашисты

Он напомнил об осквернении памятников советским военным, а также о том, что даже во время праздника 9 Мая молодёжь позволяет себе оскорблять ветеранов.

Украинский шоумен Андрей Молочный, который известен как участник популярного "Дуэта имени Чехова", поздравил пользователей "Инстаграма" с Днём освобождения Киева, который отмечался 6 ноября.

Молочный раскритиковал политику властей Украины за последние пять лет, цель которой — забыть о победе республики в составе СССР в Великой Отечественной войне.

— Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы, 9 Мая, молодёжь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами, — заявил шоумен.

Молочный выразил надежду, что однажды Киев будет вновь очищен от фашистской нечисти, как и более 70 лет назад.

— Ничего у вас, гады, не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду, — заключил шоумен.

6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили столицу Украины от нацистских оккупантов.

А украинская националистка ранее назвала рецепт победы Киева над Москвой.