Украинский шоумен: Даже подумать не мог, что по Киеву будут ходить фашисты

Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!