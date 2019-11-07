Росгидромет назвал самый пыльный город страны

При этом отмечается, что средний уровень запылённости городов России ниже нормы.

Самым пыльным городом России оказалась Махачкала. Там средний уровень запылённости превышает норму более чем в четыре раза. Такие данные приводятся в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", который подготовил Росгидромет.

— Самый высокий средний уровень запылённости воздуха отмечен в Махачкале — 4,1 предельно допустимой концентрации (ПДК), — уточняется в документе.

Также отмечается, что в таких городах, как Новошахтинск, Гусиноозерск, Новочеркасск, Воронеж, Анадырь и Батайск, запылённость воздуха в два-три раза выше уровня ПДК.

При этом эксперты подсчитали, что средний уровень запылённости городов России ниже нормативных значений. За последние пять лет концентрация взвешенных веществ (пыли) более чем на 30% снизилась в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске.

А вот в Губахе, Елизове, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Пскове, Твери и Якутске он, наоборот, повысился более чем на 50%.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты признали благоприятной среду только в четверти российских городов.