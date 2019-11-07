В Челябинске мужчина уколол школьницу шприцем с неизвестным веществом

Мужчина был задержан вместе с другом за жестокое надругательство над школьницами 14 и 15 лет у торгового комплекса.

Житель Челябинска подкараулил школьницу в подъезде дома и вколол ей неизвестную жидкость, сообщает портал "Челябинск онлайн".

В совершении преступления подозревают Антона С. По данным следствия, 5 ноября он подкараулил в подъезде старшеклассницу и сделал ей укол с неизвестным веществом.

Злоумышленник запугивал девушку, заявляя, что в шприце наркотик, однако, по предварительным данным, внутри была вода. Точные данные будут после получения результатов анализов. Нападавший забрал у школьницы телефон и деньги, а затем скрылся.

6 ноября мужчина был задержан вместе с другом за жестокое надругательство над школьницами 14 и 15 лет у торгового комплекса.

Как рассказал порталу источник в полиции, днём 3 ноября две подруги вышли из торгового комплекса и пошли через ближайший пустырь. По версии следствия, там их поймали Антон С. и его друг Владимир Д. Девочек развели в стороны, повалили на землю и приказали натянуть шапки на глаза. Угрожая ножом, злоумышленники надругались над школьницами, забрали их вещи и сбежали.

Сегодня, 7 ноября, Курчатовский районный суд по ходатайству следователя и при поддержке прокурора отправил мужчин в СИЗО. Однако пока их обвиняют только в нападении на девочек на пустыре.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который подкрадывался и целовал школьниц.