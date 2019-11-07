На Урале опрокинулся бензовоз с 16 тоннами топлива

Для ликвидации последствий инцидента на место выехала специализированная организация.

На 295-м километре автодороги Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург в 21:30 (19:30) опрокинулся бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива, информирует сайт ГУ МЧС России по Свердловской области.

— Бензовоз Volvo с топливом объёмом 16 тонн допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате инцидента произошла утечка топлива. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения подали воздушно-механическую пену на опрокинувшуюся автоцистерну для недопущения возгорания. В результате ДТП никто не пострадал, — поясняется в сообщении.

Для подъёма бензовоза к месту ДТП был отправлен автокран. Для ликвидации последствий инцидента выехала специализированная организация. Сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движение, затруднений нет. Пожарно-спасательные подразделения организовали дежурство на месте аварии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.