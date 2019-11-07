Российская военная полиция продолжила проверку по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима.

Российские вертолёты провели первый патруль на северо-востоке Сирии в рамках выполнения российско-турецкого меморандума. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

— Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — населённый пункт Айн-Иса — населённый пункт Ракка — вдоль водохранилища Асада — аэродром Квайрес, — сказал он.

В четверг, 7 ноября, российская военная полиция продолжила патруль по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима.

В состав авиации Вооружённых сил РФ входят вертолётные подразделения, которые действуют совместно с сухопутными войсками и решают оперативно-тактические и тактические задачи.

Ранее Россия и Сирия начали совместное патрулирование границы с Сирией.