В Италии произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,4

Подземный толчок магнитудой 4,4 произошёл в районе Аквилы, значительно пострадавшем от землетрясения десять лет назад. Как пишет ANSA со ссылкой на информацию Национального института геофизики и вулканологии, очаг залегал на глубине 14 километров.

Толчок ощущался не только в зоне землетрясения, но и в северных районах Рима, в 100 километрах от его эпицентра. О пострадавших и повреждении строений не сообщается.

Как говорят эксперты, этот толчок стал следствием новых тектонических процессов и не является продолжением смещения земной коры, приведшего к целой серии землетрясений в 2016 и 2017 годах в Центральной Италии.

Аквила, город в центре Италии (область Абруцци), пережила сильнейшее землетрясение весной 2009 года. Его жертвами стали 309 человек, а средневековый город оказался более чем на 50% разрушен. Его восстановление не закончено до сих пор, а жители центральных кварталов не могут вернуться в свои дома.