ГА ООН осудила 57-летнее "удушающее" эмбарго США против Кубы

Российские дипломаты напомнили, что Москва "будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы" в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона.

Генассамблея ООН 7 ноября одобрила резолюцию с призывом прекратить введённую США экономическую блокаду Кубы. Документ получил название "Необходимость прекращения торговой, экономической и финансовой блокады, введённой США против Кубы".

За принятие резолюции проголосовали 187 стран, против — три (США, Израиль, Бразилия), воздержались две (Колумбия и Украина). Об этом сообщает МИД России.

В дискуссии участвовали большинство стран-членов с индивидуальными или групповыми заявлениями, которые осудили "длящееся 57 лет удушающее политическое, экономическое и финансовое эмбарго США против Кубы" и призвали к его незамедлительной отмене.

Выступивший на заседании заместитель МИД РФ Александр Панкин подчеркнул, что расширяющаяся в последние годы дискриминационная практика экстерриториального применения Вашингтоном своего национального законодательства — это вызов для реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года, который подрывает устои системы международных отношений.

— В этих условиях Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В октябре США приостановили рейсы на Кубу якобы из-за финансирования "режима Мадуро" в Венесуэле.