В ДНР заявили об обстреле Украиной участка разведения сил

Вооружённые силы Украины обстреляли участок разведения сил у посёлка Петровское в Донбассе. Об этом журналистам рассказал представитель Народной милиции ДНР.
— В вечернее время суток с позиций 128-й бригады зафиксирован обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское, — рассказал представитель.
Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Позднее в Золотом оно всё же произошло. 4 ноября в Петровском сорвался очередной развод сил. В этом ДНР обвинила Украину, которая никак не отреагировала на запущенный сигнал готовности. В свою очередь в Киеве заявили, что развод сил произойдёт 8 ноября, если не будет нарушений режима тишины.
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