В ДНР заявили об обстреле Украиной участка разведения сил

Ранее в Киеве назвали 8 ноября новой датой отвода сил. Украинская сторона отметила, что он состоится, если не будет нарушен режим прекращения огня.

Вооружённые силы Украины обстреляли участок разведения сил у посёлка Петровское в Донбассе. Об этом журналистам рассказал представитель Народной милиции ДНР.

— В вечернее время суток с позиций 128-й бригады зафиксирован обстрел из стрелкового оружия участка разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское, — рассказал представитель.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. Позднее в Золотом оно всё же произошло. 4 ноября в Петровском сорвался очередной развод сил. В этом ДНР обвинила Украину, которая никак не отреагировала на запущенный сигнал готовности. В свою очередь в Киеве заявили, что развод сил произойдёт 8 ноября, если не будет нарушений режима тишины.