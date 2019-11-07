В Брянске сбили девушку на пешеходном переходе — видео

На участке, где был совершён наезд, отсутствовала разметка. О том, что это пешеходный переход, говорили только указательные знаки.

В Брянске легковой автомобиль сбил девушку, пересекавшую дорогу. Момент аварии попал на видеорегистратор встречной машины.

На кадрах видно, как ехавший по правой полосе троллейбус остановился, чтобы пропустить пешехода. Девушка, забыв про осторожность, начала пересекать проезжую часть, где её сбил ехавший по левой полосе Renault.

От удара её отбросило на машину, а затем на полосу встречного движения.

По словам очевидцев, девушка получила тяжёлые травмы, однако осталась жива. Сейчас она находится в больнице.

Как ещё рассказали очевидцы, на проезжей части отсутствовала разметка. О том, что это пешеходный переход, говорили только указательные знаки.

Ранее в Ульяновской области водитель сбил четырёх пешеходов, в числе которых было два ребёнка.