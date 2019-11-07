Мировой долг достиг рекорда времён Второй мировой

В МВФ напомнили об опасности такой ситуации, так как история помнит глобальные финансовые кризисы, происходившие из-за необоснованных кредитов.

Мировой долг достиг рекорда в 188 триллионов долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Её слова приводятся на сайте организации.

Георгиева рассказала о ситуации с мировой экономикой на конференции имени Жака Полака. По её словам, для стран с развивающейся экономикой это максимум за последние сорок лет. В странах с развитой экономикой подобная ситуация последний раз наблюдалась в мире во времена Второй мировой.

Глава фонда объяснила желание стран брать в долг древней привычкой. Она привела в пример прошлое, когда люди брали в долг семена и возвращали их после сбора урожая. По её мнению, банки и кредиторы играют такую же роль, "высаживая семена". Однако Георгиева высказала опасения относительно такой ситуации. Она напомнила, что в истории были и мировые финансовые кризисы, происходившие из-за необоснованных кредитов.

Также директор МВФ предупредила об угрозе экономической стабильности. Главными проблемами она назвала торговые войны и неопределённость с Брекситом. Как альтернативу займам Георгиева предложила странам инвестиции.