Трамп выплатит $2 млн по иску к его благотворительным фондам

О решении подать в суд на Трамп объявила летом прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка.

Президент США Дональд Трамп должен заплатить два миллиона долларов за урегулирование иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций американского лидера, сказано в распоряжении суда.

В решении суда сказано, что, принимая во внимание тот факт, что в конечном счёте средства дошли до получателей, а именно — до организаций в поддержку ветеранов, Трамп должен выплатить два миллиона долларов за нарушение обязанностей попечителя фонда.

В июне 2018 года генеральный прокурор Нью-Йорка сообщила о решении подать в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в интересах американского президента.

Трамп не раз обвинял власти Нью-Форка в политической предвзятости и заявлял, что намерен выиграть дело. Президент США пока никак не отреагировал на сегодняшнее решение суда.