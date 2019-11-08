Журналисту "Росбалта" предъявили обвинение в вымогательстве $50 тыс.

По словам сотрудника СМИ, его обвиняют в вымогательстве денег у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

МВД просит заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Бушманов.

— Александру заочно предъявили обвинение в вымогательстве и объявили в международный розыск. При этом ни его самого, ни защиту не уведомили, — сказал адвокат.

Бушманов отметил, что не может разгласить содержание предъявленного обвинения, поскольку с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

11 ноября в суде рассмотрят ходатайство о заочном аресте. В материалах следствия указано, что Шварев является безработным, тем самым его профессиональный статус журналиста скрывается.

Сам Шварев рассказал агентству, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, он свою вину не признаёт и отвергает обвинение.

Сам журналист связывает своё уголовное преследование с материалами о деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к обвинительным приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, а также криминального авторитета Захария Калашова.