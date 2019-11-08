Главный юрист Нацбанка Украины попался на взятке в $15 тысяч

Всего мужчина хотел получить от предпринимателя $30 тысяч за помощь в получении бессрочной лицензии НБУ.

В Киеве был задержан главный юрисконсульт Национального банка Украины (НБУ) во время получения взятки в размере $15 тысяч от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, должностное лицо через посредника предложило директору компании "оказать содействие" в получении бессрочной лицензии НБУ на осуществление своей деятельности.

Компания занималась обменом валюты, в валюте и был выставлен счёт в размере $30 тыс. Предприимчивого юриста и его подельника задержали во время получения половины этой суммы, против них выдвинуты обвинения по статьям о мошенничестве и даче взятки.

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