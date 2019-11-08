Стая бродячих собак покалечила 8-летнего мальчика в Красноярске

Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, ему уже сделали необходимую операцию.

Следователи проводят проверку после нападения стаи собак на 8-летнего мальчика, которого в результате инцидента госпитализировали с тяжёлыми травмами. Об этом пишет Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации пресс-службы, 7 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Ленинском районе стая собак напала на 8-летнего ребёнка. Крики мальчика услышала работница магазина. Женщина отогнала разъярённых животных и вытащила школьника из ямы, в которую тот упал. Мальчик получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, ему сделали операцию.

— По данному факту следственными органами СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, — отмечается в сообщении.

По словам очевидицы, животных пришлось отгонять камнями и потом они преследовали спасавшихся бегством людей.

— Выйдя, услышала рык и рёв собак и крик боли ребёнка. Не думая, побежала на доносящиеся звуки, по пути подбирая большие камни. Добежала до места трагедии, увидела, как семь-восемь собак просто на куски раздирают мальчика. <...> У ребёнка рваные раны на затылке, шее, груди, спине, ногах, животе, руках. Его чуть не разорвали на части, — написала пожелавшая остаться анонимной пользовательница паблика во ВК Жесть Красноярска |Регион-24|.

Очевидица добавила, что у некоторых животных были бирки на ушах.

В октябре в Перми стая собак растерзала бабушку, которая пришла на могилу своего пекинеса.