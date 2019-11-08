Под Ставрополем семь детей доставили в больницу после ДТП с КамАЗом

По информации регионального ГИБДД, столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ.

12 человек, в числе которых семеро детей, были доставлены в больницу после столкновения нескольких автомобилей в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону.

— Двенадцать человек доставлены в больницу, в настоящее время их осматривают врачи. Среди них — семеро детей, — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ.

Ранее в соседнем Краснодарском крае произошло не менее серьёзное ДТП: в Сочи водитель BMW пробил ограждение аэропорта и скрылся.