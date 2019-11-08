Первый комитет ООН проголосовал против предложения РФ перенести его из Нью-Йорка

Ранее Россия призвала генсека ООН Антониу Гутерриша "вмешаться в ситуацию"с невыдачей въездных виз членам делегаций ООН.

В Первом комитете ООН проголосовали против предложения России о возможном переносе его работы из Нью-Йорка в Женеву или Вену из-за невыдачи виз США российским дипломатам. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Россия призвала генсека ООН Антониу Гутерриша "вмешаться в ситуацию" со въездными визами для членов делегаций в ООН. Заявление было озвучено на заседании Шестого комитета Генассамблеи. Представитель РФ в комитете Александр Проскуряков призывал Вашингтон не злоупотреблять своим статусом принимающего ООН государства и своевременно выдавать визы дипломатам, которые направляются в Нью-Йорк на конференции международной организации.

До этого ряду комитетов Генассамблеи ООН пришлось приостановить работу из-за задержек с выдачей виз.

В последнее время участились случаи с невыдачей американских виз дипломатам из России, направляющимся в США в деловые поездки. Так, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, собиравшимся на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе нынешней сессии ГА ООН США не выдали визы 18 российским дипломатам.