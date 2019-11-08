Макрон перечислил три пути развития России

Первый и наиболее трудный сценарий развития, по мнению французского лидера, может привести Москву к установлению статуса супердержавы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что существуют три сценария развития России в будущем. Об этом он сказал в интервью журналу The Economist.

Первый и наиболее трудный сценарий развития, по мнению французского лидера, может привести РФ к установлению статуса супердержавы. При этом государство сможет вновь добиться такого успеха благодаря своим силам. Но Макрон полагает, что пока России не хватает экономической мощи и численности населения.

— Это православный консервативный проект, поэтому это не сработает, — сказал президент Франции.

Второй сценарий — если Москва пойдёт по евразийской модели. Некоторые государства уже пошли по этому пути, например Китай. Но глава Франции не уверен, что президент РФ Владимир Путин пойдёт на этот шаг.

И, наконец, третий сценарий развития России — это сбалансированное сотрудничество с Европой. Данная стратегия поможет европейским странам поменять отношение к российской стороне в положительном ключе.

В заключение Макрон указал, что в перспективе намерен и сам пересмотреть отношения с Россией.

Ранее Макрон заявил, что НАТО находится в коме из-за полного отсутствия координации.