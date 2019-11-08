На Украине арестовали депутата Рады по подозрению в коррупции

Ярослав Дубневич оказывал влияние на учредителей и должностных лиц ПАО "Укрзализныця".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины арестовала депутата Верховной рады Ярослава Дубневича с правом внесения залога в 90 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов). Об этом сообщила пресс-служба суда в "Фейсбуке".

Депутат будет находиться под стражей до 31 декабря, его подозревают в коррупции, а именно — в присвоении 3,7 миллиона долларов.

Согласно версии следствия, находясь на посту председателя комитета Верховной рады по транспорту, Дубневич оказывал влияние на учредителей и должностных лиц ПАО "Укрзализныця". Депутат был осведомлён о финансовом положении предприятия, в том числе и о его потребностях при проведении государственных закупок.

Ранее суд заключил под стражу бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского по делу о стрельбе в мужчину.