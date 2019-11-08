Зеленский рассказал о своём превращении из "человека в организм"

Впрочем, украинский лидер отметил, что не намерен из-за усталости отказываться от своей работы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президентство забирает у него все силы и в конце дня он чувствует себя "не человеком, а организмом". Об этом он сказал в интервью "Откровенно с президентом".

— Очень непростая профессия, отнимающая все силы, время и иногда желание. В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже иногда не понимает, о чём говорит семья, — отметил Зеленский, добавив, что к работе президента привыкнуть невозможно.

Несмотря на физическую усталость, глава государства отметил, что не намерен отказываться от своей работы, так как "решение, как говорят в Раде, принято".