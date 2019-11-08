В Госдуме предложили готовить обеды младшим классам из отечественных продуктов

До 22 ноября в Госдуму должны поступить поправки к документу, однако дата чтения законопроекта ещё не назначена.

В Госдуме предлагают ограничить поставки иностранных продуктов в образовательные учреждения для учеников начальных классов, пишет газета "Известия" со ссылкой на зампреда Комитета по образованию и науке Бориса Чернышова.

Соответствующие поправки депутаты готовят ко второму чтению законопроекта об обязательном горячем питании для младших школьников. Сейчас ограничения затрагивают импортные мясо, рыбу и молоко. В случае если будут внесены новые изменения, под угрозой окажутся овощи.

По словам депутата, проконтролировать качество российской продукции легче, чем импортной. При этом существенных изменений в школьном питании возникнуть не должно.

Дата второго чтения законопроекта ещё не назначена. До 22 ноября в Госдуму должны поступить поправки к документу.

Законопроект об обязательном обеспечении школьников начальных классов горячим питанием одобрили в первом чтении 24 октября. В документе сказано, что обеды в школах будут оплачивать регионы, которые получили субсидии на эти цели из федерального бюджета. По оценкам Госдумы, дополнительные расходы могут составить до 20 миллиардов рублей.