Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон

Наибольшего успеха в карьере Виттон добился в качестве производителя фирменных сундуков.

7 ноября на 69-м году жизни скончался знаменитый французский модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон. Об этом написал модный дом Louis Vuitton на своей странице в "Инстаграме".

— С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли с его семьёй, в частности с сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, работающими с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника. Его опыт и страсть к производству сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий, — отмечается в посте.

Louis Vuitton — французский дом моды, который специализируется на производстве сумок, чемоданов, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс. Дом моды был основан в 1854 году.

Ранее Лайф сообщал, как украинские пенсионеры хранили корм для кур в одном из старинных сундуков Louis Vuitton.