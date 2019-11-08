В Мексике нашли 100 мигрантов в грузовике

В отношении двоих задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей.

Министерство безопасности Мексики сообщило, что спасло в Веракрусе группу мигрантов из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика.

— Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов... Среди освобождённых граждан — 32 несовершеннолетних и 15 женщин, — сказано в сообщении ведомства.

Власти Мексики нередко называют спасением задержание групп мигрантов, направляющихся в сторону границы с США, поскольку во время тайной перевозки часто происходят случаи гибели людей, а также нередки похищения, вымогательства и убийства.

В отношении двоих задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей.

Недавно в Великобритании произошёл жуткий инцидент. В графстве Эссекс полиция обнаружила грузовик с телами 39 мигрантов из Вьетнама, которые замёрзли в холодильнике.