В Мексике нашли 100 мигрантов в грузовике

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Фото © Facebook / Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

В отношении двоих задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей.

Министерство безопасности Мексики сообщило, что спасло в Веракрусе группу мигрантов из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика.

Министерство общественной безопасности спасло 100 мигрантов... Среди освобождённых граждан — 32 несовершеннолетних и 15 женщин, — сказано в сообщении ведомства.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SPVeracruz/photos/pcb.1272916979576398/1272916909576405/?type=3&theater" target="_blank">Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz</a></p>

Власти Мексики нередко называют спасением задержание групп мигрантов, направляющихся в сторону границы с США, поскольку во время тайной перевозки часто происходят случаи гибели людей, а также нередки похищения, вымогательства и убийства.

В отношении двоих задержанных возбудили уголовное дело по факту незаконной транспортировки людей.

Недавно в Великобритании произошёл жуткий инцидент. В графстве Эссекс полиция обнаружила грузовик с телами 39 мигрантов из Вьетнама, которые замёрзли в холодильнике.

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