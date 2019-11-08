13 фермеров погибли в ДТП с моторикшей в Пакистане

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Фото © pastefs.com

В городе Хала пакистанской провинции Синд 13 человек погибли при столкновении микроавтобуса и моторикши. Об этом пишет газета Pakistan Today.

По данным издания, водитель микроавтобуса пытался обогнать на трассе моторикшу, в котором ехало 13 человек, но не справился с управлением и протаранил его. Все находившиеся в моторикше люди погибли.

По данным местных СМИ, жертвы трагедии направлялись на реку в районе Матиари для сбора урожая бананов.

Водителя микроавтобуса задержали.

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