13 фермеров погибли в ДТП с моторикшей в Пакистане

В городе Хала пакистанской провинции Синд 13 человек погибли при столкновении микроавтобуса и моторикши. Об этом пишет газета Pakistan Today.

По данным издания, водитель микроавтобуса пытался обогнать на трассе моторикшу, в котором ехало 13 человек, но не справился с управлением и протаранил его. Все находившиеся в моторикше люди погибли.

По данным местных СМИ, жертвы трагедии направлялись на реку в районе Матиари для сбора урожая бананов.

Водителя микроавтобуса задержали.