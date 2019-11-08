Производители молока попросили правительство помочь с навозом

Минприроды разрешает использование биоотходов для удобрения без лицензии, а контрольно-надзорные органы штрафуют при отсутствии необходимых документов.

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") предложил правительству сократить административные требования к отрасли, соответствующее письмо направлено замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову, сообщают "Ведомости".

В январе премьер Дмитрий Медведев распорядился сократить число необоснованно завышенных требований к бизнесу.

"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом. Несмотря на то что недостатка в нём нет, его использование ограничено множеством требований. Так, поскольку навоз относится к отходам, молочникам необходимо получать лицензию на обращение с ним, оформлять паспорта отходов.

По словам автора обращения, гендиректора союза Артёма Белова, Минприроды разрешает использовать навоз для удобрения при соблюдении природоохранных, санитарно-гигиенических и других требований. В этих случаях лицензия не требуется. Однако в то же время контрольно-надзорные органы штрафуют при отсутствии необходимых документов.

Другой проблемой молочного бизнеса является то, что заводы отнесены к наиболее опасным первой и второй категориям наряду с металлургическими, химическими и нефтедобывающими предприятиями, хотя вред от них несоразмерен, отмечает Белов.

"Союзмолоко" также просит защитить отрасль от цифровой маркировки, которая должна стать обязательной с 1 июня 2020 года, сейчас она действует в качестве эксперимента. По предварительным подсчётам, установка необходимого оборудования обойдётся в 25 миллиардов рублей с последующими ежегодными тратами в 20 миллиардов рублей.