Вооружённые люди в шутку захватили студию украинского канала "Прямой" — видео

Зрители в студии не поняли задумку авторов розыгрыша и стали прятаться от "нападавших".

Украинский телеканал "Прямой" показал постановочный захват студии неизвестными вооружёнными людьми.

Как пишет "Страна.ua", во время прямого эфира в помещение ворвались говорящие по-русски люди в масках и камуфляже и стали "стрелять" из автоматов и кричать. Потом они сделали селфи с ведущими и удалились.

Как отмечается, зрители в студии не поняли задумку авторов и стали прятаться от "нападавших".

Издание связывает эту инсценировку с обысками у собственника телеканала, проведёнными ранее правоохранителями.