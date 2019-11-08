Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

По словам журналистки Ольги Романовой, работавшей с правозащитником в рамках проекта помощи заключённым, смерть наступила из-за рака лёгких.

В Москве на 64-м году ушёл из жизни российский правозащитник, художник-реставратор Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщил его сын, Александр Шаров.

— Мой папа, Сергей Шаров-Делоне, умер сегодня в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели, — написал он в "Фейсбуке".

Эту информацию подтвердила также журналистка Ольга Романова, работавшая вместе с Шаровым-Делоне в рамках фонда помощи заключённым "Русь сидящая". По её данным, смерть наступила из-за рака лёгких.

Сергей Шаров-Делоне был членом рабочей группы Общественного расследования митингов на Болотной площади в мае 2012 года. Брат правозащитника Вадим Делоне, скончавшийся в 1983 году, известен как поэт, писатель и диссидент.