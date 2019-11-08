Астронавт NASA о первых ощущениях на Земле: Боже, какой тяжёлый телефон!

После возвращения домой исследователям космоса в течение двух недель запрещено управлять автотранспортом.

Астронавт Крис Кэссиди рассказал, что после возвращения на Землю главное — привыкнуть к силе притяжения. Об этом он сообщил на пресс-конференции NASA.

— Первая реакция — боже, какой тяжёлый телефон, с которого вы звоните родным после приземления, как я могу перевернуть страницу бортового журнала? Но постепенно всё становится легче и легче, — поделился Кэссиди воспоминаниями о возвращении на Землю.

Также он рассказал, что после возвращения на Землю астронавтам в течение двух недель запрещено управлять автотранспортом.

— Нам две недели нельзя водить машину, но после двух недель народ уже вовсю перемещается: если бы увидели сейчас Ника Хейга в магазине, вы бы даже не узнали, что он только что вернулся из космоса, — добавил Кэссиди.

По его словам, в целом адаптация после возвращения из космоса проходит очень быстро и занимает всего несколько недель.

В апреле Крис Кэссиди отправится в свой третий космический полёт.

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