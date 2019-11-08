Исследование: Миллениалы умрут молодыми и бедными

Главные проблемы поколения — гипертония, высокий уровень холестерина, тяжёлая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.

Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), страхующая здоровье почти половины населения США, пришла к выводу, что люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, умрут в молодости и бедности.

Согласно исследованию, так называемое поколение миллениалов теряет здоровье быстрее, чем предыдущее поколение X (те, кто родился с 1961 по 1981 год), а смертность в нём на 40% выше по сравнению с предшествующим поколением.

Главные проблемы — гипертония, высокий уровень холестерина, тяжёлая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.

— Миллениалы — наиболее образованное поколение, какое мир когда-либо видел. Однако их проблемы со здоровьем могут помешать добиться успеха, — говорится в докладе.

Слабое здоровье миллениалов приводит сразу к нескольким проблемам. Во-первых, к увеличению расходов на здравоохранение. Как полагают в BCBS, лечение миллениалов обойдётся на 33% дороже, чем поколения X в сопоставимом возрасте.

Во-вторых, болезненность миллениалов, которым вскоре предстоит составить основные кадры экономики и управленческой сферы, не позволит работать с необходимой эффективностью из-за слабого здоровья, а их лечение обойдётся США примерно в 4,5 тысячи долларов в год на душу населения, притом что уже сегодня тратится 18% ВВП на здравоохранение. Кроме того, слабое здоровье грозит многим безработицей.

Пока не ясно, как бороться с этой проблемой, поэтому BCBS предлагает Вашингтону обратить на неё более пристальное внимание уже сейчас и делать долгосрочные финансовые прогнозы, закладывая в них особенности здоровья миллениалов.