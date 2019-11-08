Наводнение в Британии заблокировало сотни человек в торговом центре

В здании проходили предрождественские мероприятия, поэтому там было много детей.

Из-за вызванного проливными дождями наводнения в британском городе Шеффилд несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл". Здесь проходили предрождественские мероприятия, поэтому в здании было много детей.

Полиция Южного Йоркшира призвала гостей ТЦ оставаться внутри, а остальных горожан — не предпринимать попыток попасть туда, чтобы забрать кого-либо. Уже поздно вечером люди смогли начать покидать здание при помощи полицейских, пишет Guardian .

MEADOWHALL OASIS



The River Don has burst its banks at the Oasis side of Meadowhall just hours after the Christmas Concert was cancelled. pic.twitter.com/P5GeJsKIkL — Rotherham News (@RotherhamNews) November 7, 2019

Проливные дожди продолжаются в Британии несколько недель. Жители тысяч домов эвакуированы, в ряде затопленных регионов объявлен режим ЧС.