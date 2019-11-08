Наводнение в Британии заблокировало сотни человек в торговом центре

How long till it's over the flood defences. .... 😱 #Sheffield #flooding #meadowhall #sheffieldfloods @BBCLookNorth pic.twitter.com/t4Ka6iLWhQ— Socially Awkward (@theknickermafia) November 7, 2019
Из-за вызванного проливными дождями наводнения в британском городе Шеффилд несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл". Здесь проходили предрождественские мероприятия, поэтому в здании было много детей.
Полиция Южного Йоркшира призвала гостей ТЦ оставаться внутри, а остальных горожан — не предпринимать попыток попасть туда, чтобы забрать кого-либо. Уже поздно вечером люди смогли начать покидать здание при помощи полицейских, пишет .
MEADOWHALL OASIS— Rotherham News (@RotherhamNews) November 7, 2019
The River Don has burst its banks at the Oasis side of Meadowhall just hours after the Christmas Concert was cancelled. pic.twitter.com/P5GeJsKIkL
Проливные дожди продолжаются в Британии несколько недель. Жители тысяч домов эвакуированы, в ряде затопленных регионов объявлен режим ЧС.
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