Наводнение в Британии заблокировало сотни человек в торговом центре

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В здании проходили предрождественские мероприятия, поэтому там было много детей.

Из-за вызванного проливными дождями наводнения в британском городе Шеффилд несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл". Здесь проходили предрождественские мероприятия, поэтому в здании было много детей.

Полиция Южного Йоркшира призвала гостей ТЦ оставаться внутри, а остальных горожан — не предпринимать попыток попасть туда, чтобы забрать кого-либо. Уже поздно вечером люди смогли начать покидать здание при помощи полицейских, пишет Guardian.

Проливные дожди продолжаются в Британии несколько недель. Жители тысяч домов эвакуированы, в ряде затопленных регионов объявлен режим ЧС.

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