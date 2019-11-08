Устроившего бойню солдата отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

8 ноября с Рамилем Шамсутдиновым в СИЗО встретится его брат, после чего семья возвратится в Вагай.

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву. Об этом сообщил его отец, Салим Шамсутдинов, сайту 72.RU.

— Его отправят на комплексную психиатрическую экспертизу на полтора месяца, — сказал отец Рамиля.

Экспертиза должна установить, что стало причиной расстрела десяти сослуживцев, восемь из которых погибли. По словам Салима Шамсутдинова, 8 ноября с Рамилем в СИЗО встретится его брат, после чего семья возвратится в Вагай.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства. По его словам, Рамиль раскаивается, что под огонь попали двое солдат, которым он не желал зла.