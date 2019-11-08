"Не время умирать" станет самым дорогим фильмом бондианы

Впрочем, последняя кинолента о Бонде — далеко не самая дорогая в истории кинематографа.

Стало известно, что "Не время умирать" станет самым дорогим фильмом франшизы о Джеймсе Бонде, сообщает Cinema Blend.

Бюджет картины составил $250 млн, что на пять миллионов больше стоимости второй самой дорогой ленты бондианы — "Спектра".

Каждый новый фильм о Бонде оказывается дороже предыдущего: так, "Казино "Рояль" стоил $150 млн, "Квант милосердия" и "007: Координаты "Скайфолл" — по $200 млн, а "007: Спектр" — $245 млн.

Последний фильм о Бонде — далеко не самый дорогой в истории кинематографа. Он даже не входит в десятку, а лишь делит 15-е место с картиной "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и ремейком "Короля Льва". Самый большой бюджет у фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" ($379 млн).

"Не время умирать" — пятый и последний проект серии фильмов с Дэниелом Крейгом в главной роли. В ходе съёмок Крейг получил травму и даже перенёс операцию из-за неё.

В октябре в СМИ появилась информация, что в одном из вариантов концовки нового фильма бондианы "Не время умирать" агент 007 женится на Мадлен Суонн, ранее появлявшейся в картине "Спектр".