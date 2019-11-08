Девушка бросила парня, а через минуту он разбогател

На полученный выигрыш мужчина планирует купить дом в прибрежном городе Голд-Кост.

Плотник по имени Кенни из австралийского Мельбурна отправился на крайне неудачное свидание со своей девушкой в казино "Корона", чтобы заодно посмотреть скачки, в которых он сделал ставку. Его вечер был практически уничтожен, когда возлюбленная заявила ему о расставании, но буквально в следующую минуту всё изменилось и простой парень стал сказочно богат.

Как передаёт Daily Mail, в ходе заезда спутница Кенни завела разговор о том, что больше не испытывает былых чувств и готова расстаться прямо сейчас, что и собирается сделать. Увлечённый выяснением отношений мужчина не заметил, как в это время закончился заезд.

Когда диалог подошёл к концу и девушка направилась к выходу, Кенни решил всё же проверить имена победителей, а когда осознал, что стал обладателем 793 тысяч долларов, не смог сдержать эмоций и закричал от счастья на весь зал, моментально забыв о бросившей его подруге.

— Все, кто сидел в тот момент в ресторане, смотрели на меня с лицами, на которых читалось: "Что не так с этим клоуном?" — рассказал герой истории журналистам.

Обратила внимание на своего уже экс-бойфренда и его бывшая, которая не успела выйти за дверь. Узнав о выигрыше, девушка решила немного задержаться. Кенни попросил её помочь сверить билеты и угостил напитками. Они просидели до самой ночи, после чего разошлись окончательно.

По словам победителя, все полученные деньги он планирует потратить на приобретение дома в прибрежном городе Голд-Кост.

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