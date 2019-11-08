Франция официально пригласит Россию помогать в восстановлении Нотр-Дама

По словам Швыдкого, это говорит о признании Францией достоинств российской науки.

Франция подтвердила планы отправить России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошёл разрушительный пожар, пишет РИА "Новости" со ссылкой на специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

По словам собеседника агентства, переговоры шли с момента пожара, при этом РФ сама предложила помощь. Швыдкой отметил, что решение Парижа говорит о признании достоинств российской науки.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил крышу, шпиль и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь на следующее утро.