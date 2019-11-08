На Сахалине ищут живодёров, вырезавших "кровавое ожерелье" щенку

По словам активистов, в целом щенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит, он освоился в новом доме и регулярно играется

Зоозащитники из города Поронайск на Сахалине обратились в полицию с просьбой найти живодёров, которые срезали кожу с шеи живого щенка, сделав ему своеобразное "кровавое ожерелье". Об этом сообщает портал Sakhalin.info.

О страшной находке журналистам рассказала местная активистка, которая прикармливала выброшенных кем-то щенков. По её словам, несколько дней назад она приехала на место и обратила внимание, что один малыш сидит в стороне и свесил голову вниз.

Когда она взяла его на руки и увидела страшную рану, то предположила, что он мог сам перетереть кожу на шее, запутавшись в чём-нибудь, однако ровный надрез намекал на другую версию.

Позже в ветклинике осматривавший щенка врач подтвердил страшную догадку — это дело людей.

Щенка назвали Умкой и нашли временный дом, где каждый день ему делают перевязки и уколы, а также дают антибиотики, чтобы избавиться от гноя в ране.

По словам активистов, в целом щенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит, он освоился и регулярно играется. Однако для его полного восстановления должно пройти время. Когда это случится, Умке найдут собственный дом.