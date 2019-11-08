В Приморье "гражданин СССР" отказался платить кредит и угрожал приставу топором

В отношении должника возбудили уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Владивостока, который отказался выплачивать кредит под предлогом того, что он является гражданином СССР. Об этом сообщает УФССП по Приморскому краю.

Судебный пристав нашёл разыскиваемый автомобиль должника, чтобы арестовать транспорт. В этот момент мужчина начал угрожать ему топором.

— Приморец не желал признавать свой долг российскому банку и назвался "гражданином СССР". Далее, действуя умышленно, он высказал в адрес представителя власти угрозы применения физического насилия, — сказано в сообщении.

В отношении должника возбудили уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Ранее Лайф рассказывал о должнице "из СССР" из Воронежа, которая отказалась платить за газ, назвав его общим.