Два человека погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

Огонь перекинулся на домашние вещи двух соседних балконов, где возгорание потушили подручными средствами.

В ночь на 8 ноября в многоэтажке, расположенной на Юбилейной улице Комсомольска-на-Амуре, произошёл пожар. Об этом сообщает в своём фейсбуке ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным спасателей, в результате инцидента погибло два человека. Тела нашли в сгоревшей квартире, расположенной на восьмом этаже здания.

— В квартире горели две комнаты, лоджия, балкон, коридор по всей площади. Огонь с балкона перекинулся на домашние вещи двух соседних балконов, где возгорания были потушены подручными средствами, — говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 48 кв. м в 2:15 (19:15 мск).

Всего из дома было спасено 13 человек — девятерых вывели при помощи спасательных устройств. Они были осмотрены медиками, в госпитализации не нуждаются.