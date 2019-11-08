Россиянина Лисова просят приговорить к пяти годам тюрьмы в США

Прокуратура не планирует добиваться более жёсткого наказания, чем заключение сроком на 60 месяцев.

Прокуратура в Нью-Йорке попросила суд о том, чтобы программиста из России Станислава Лисова, ранее признавшего вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, приговорили к пяти годам тюремного срока. Документ поступил в электронную базу данных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк 7 ноября.

Вынесение приговора мужчине запланировано на 21 ноября. Ранее оно не единожды откладывалось. В ходатайстве прокуратуры отмечается, что она не планирует добиваться более жёсткого наказания для Лисова, чем тюремное заключение сроком на 60 месяцев.

Напомним, россиянина задержали в Барселоне в 2017 году. Позже Испания выдала его США. Лисова обвинили в похищении почти миллиона долларов и попытке провести другие махинации на сумму свыше четырёх миллионов.