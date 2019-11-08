Названо пять факторов, повышающих вероятность смерти

В 89% российских городов за 2018 год было зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха.

Плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови, а также загрязнение воздуха повышают риск смерти человека. Об этом сказано в материалах Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова (подразделение Росгидромета), содержание которых приводит РИА "Новости".

Авторы ежегодного обзора о состоянии загрязнения атмосферы в городах на территории России указывают, что ухудшение качества воздуха может способствовать снижению продолжительности жизни и производительности труда, что, в свою очередь, негативно отразится на демографии.

В 89% российских городов за 2018 год было зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. Однако в докладе сказано, что постепенно качество воздуха в стране улучшается. Так, с 2014 по 2018 год в целом уменьшилось среднее значение концентрации основных загрязняющих веществ.

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