На Хабаровском судостроительном заводе произошёл пожар

Возгорание общей площадью 50 квадратных метров было ликвидировано в 00:10 пятницы (17:10 четверга мск).

На территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

— В отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре горел утеплитель в бытовом помещении, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что внутри склада были запчасти для маломерных судов. Возгорание было полностью ликвидировано в 00:10 пятницы (17:10 четверга мск). Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

В тушении огня задействовали 37 пожарных и 12 единиц техники.

Ранее Лайф сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре, где погибло два человека.