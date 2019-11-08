На Хабаровском судостроительном заводе произошёл пожар

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Фото © Facebook / ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Возгорание общей площадью 50 квадратных метров было ликвидировано в 00:10 пятницы (17:10 четверга мск).

На территории Хабаровского судостроительного завода произошёл пожар, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В отдельно стоящем одноэтажном металлическом ангаре горел утеплитель в бытовом помещении, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что внутри склада были запчасти для маломерных судов. Возгорание было полностью ликвидировано в 00:10 пятницы (17:10 четверга мск). Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

В тушении огня задействовали 37 пожарных и 12 единиц техники.

Ранее Лайф сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре, где погибло два человека.

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