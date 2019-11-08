В Забайкалье задержали восемь "чёрных лесорубов", вырубивших 1,5 тысячи деревьев

Древесина была переработана на пилораме и продана за границу по подложным документам.

Забайкальские полицейские задержали восемь местных жителей, которые подозреваются в незаконной вырубке леса на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Следователями установлено, что предприниматель в целом занимался заготовкой на законных основаниях, но также организовал вырубку и за пределами выделенного участка. В противоправную деятельность он вовлёк жителей сёл Оленгуй и Сыпчегур.

Таким образом злоумышленниками было уничтожено более 1,5 тысячи лиственниц и сосен на общую сумму более 10 миллионов. После этого древесина была переработана на пилораме и продана за границу по подложным документам.

Трое фигурантов дела, предполагаемый организатор и два самых активных его помощника, заключены под стражу, остальные пятеро находятся под подпиской о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку.