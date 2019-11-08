Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Спасатели обследовали основное русло реки до Октябрьского моста и акваторию до Вантового моста, но молодых людей пока не нашли.

В Красноярске спасатели ищут молодого человека и девушку, пропавших в ночь на 7 ноября в водах Енисея. Об этом сообщает портал NGS24.

ЧП произошло на набережной возле кинотеатра. Девушка перевалилась через перила, упала в реку с набережной и скрылась под водой. На выручку поспешил юноша, который прыгнул в воду и также пропал.

Спасатели обследовали основное русло реки до Октябрьского моста и акваторию до Вантового моста. На данный момент молодых людей найти не удалось.